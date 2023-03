POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Brand einer Scheune

Warendorf (ots) - Mindestens zwei unbekannte Täter sind am Sonntag (05.03.2023, 21.38 Uhr) in ein Fabrikgebäude an der Oelder Straße in Oelde-Sünninghausen eingebrochen. Hier stahlen sie circa eine Tonne Kupfer und flüchteten anschließend. Hinweise zu den Tätern, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Umgebung bitte an die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

