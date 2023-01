Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fahrzeuganhänger gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 30.12.2022, 20.00 Uhr bis Samstag, 31.12.2022, 06.00 Uhr, wurde ein an der Bundesstraße 34, in dem Gewerbegebiet "Einhäge" ein verschlossen abgestellter Fahrzeuganhänger gestohlen. Die Plane des Anhängers sowie dessen Ladung, mehrere Fenster und Fensterbänke, wurden unweit des Gewerbegebietes in einen Grünstreifen geworfen und dabei beschädigt. Der gesamte Schaden soll etwa 8.500 Euro betragen. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell