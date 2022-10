POL-BO: "Wohnungs-Einbruchs-Radar" - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Witten (ots) - Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Witten sucht die Polizei den beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen. Am Donnerstag, 20. Oktober, gegen 11.50 Uhr parkte ein bislang unbekannter Autofahrer sein Fahrzeug rückwärts aus einer Einfahrt an der Straße "Am Ahnenplatz" aus. Dabei stieß er mit einer 86-jährigen Wittenerin zusammen, die mit ...

