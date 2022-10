Polizei Bochum

POL-BO: Seniorin (86) wird bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Witten (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Witten sucht die Polizei den beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen.

Am Donnerstag, 20. Oktober, gegen 11.50 Uhr parkte ein bislang unbekannter Autofahrer sein Fahrzeug rückwärts aus einer Einfahrt an der Straße "Am Ahnenplatz" aus. Dabei stieß er mit einer 86-jährigen Wittenerin zusammen, die mit ihrem Rollator auf dem Gehweg unterwegs war.

Die Seniorin stürzte zu Boden, anschließend fuhr ihr das Auto über den Fuß.

Der Autofahrer stieg aus und half der schwerverletzten Wittenerin auf. Danach fuhr er weiter, ohne sich um eine Unfallaufnahme oder die medizinische Versorgung der Frau zu kümmern.

Die 86-Jährige verständigte selbst die Polizei. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Seniorin ins Krankenhaus.

Bei dem Auto soll es sich um einen weißen VW handeln. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: über 60 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 m groß, hagere Figur, graue Haare, bekleidet mit einer dunklen Jacke.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5206 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell