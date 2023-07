POL-HA: Hagener beleidigt Polizisten der Wache Hoheleye

Hagen-Eilpe (ots) - Am Samstag (22.07.) kam es in Eilpe am späten Nachmittag zu einem Betrug. Gegen 17.25 Uhr befuhr eine 36-Jährige mit ihrem Auto den Volme abstieg. Kurz nach der Anschlussstelle der A45 habe ein Mann mit seinem Auto am Fahrbahnrand gestanden und um Hilfe gewunken. Er fragte die Hagenerin nach Bargeld und gab an, dieses dringend zum Tanken zu ...

mehr