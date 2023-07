Polizei Hagen

POL-HA: Meinerzhagenerin fährt alkoholisiert in Verkehrskontrolle

Hagen-Mitte (ots)

Auf der Volmestraße fuhr eine alkoholisierte 44-Jährige am Sonntag (23.07.) in eine Polizeikontrolle. Gegen 12.45 Uhr war die Meinerzhagenerin mit ihrem VW in Richtung Delsterner Straße unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung stoppten sie für eine Kontrolle. Als die Frau den Beamten ihren Führerschein sowie Fahrzeugschein aushändigte, nahmen die Polizisten einen starken Alkoholgeruch wahr. Als sie gebeten wurde das Fahrzeug zu verlassen, schwankte sie stark und musste sich am Dach des Autos festhalten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die 44-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Darüber hinaus wurde ihr bis zur erfolgten Ausnüchterung untersagt, fahrerlaubnispflichtige Kraftfahrzeuge zu führen. (arn)

