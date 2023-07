Polizei Hagen

POL-HA: Polizei zieht Raser mit kreativer Ausrede aus dem Verkehr

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Wochenende kontrollierten Beamte des Hagener Verkehrsdienstes erneut den Individualverkehr auf den innerstädtischen Straßen. Auf der Herdecker Straße vor dem "Vorhaller Kreisel" wurden von 19:30 Uhr bis 21:30 Geschwindigkeitsmessungen mit einem Lasermessgerät durchgeführt. Insgesamt ahndeten die Beamten 20 Verstöße. Ein 52-jähriger BMW-Fahrer wurde mit 102 km/h gemessen. Abzüglich der Toleranz war er 48 km/h zu schnell. Ihn erwartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von 400 EUR, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. Als Begründung führte der Mann an, dass er seinen Wagen soeben aus der Werkstatt abgeholt habe und nun testen wollte, ob der Fehler auch richtig behoben wurde. (hir)

