Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand nach Körperverletzung

Hagen-Boele (ots)

Am Samstag (22.07.) erhielt ein 29-Jähriger mehrere Anzeigen, er leistete zudem erheblichen Widerstand gegen die Polizei. Der alkoholisierte Hagener (rund 2,3 Promille) traf zunächst am Boeler Marktplatz auf einen 20-Jährigen sowie einen 27-Jährigen. Im weiteren Verlauf bedrohte er die beiden Männer und griff sie körperlich an. Er trat dem 20-Jährigen gegen den Oberschenkel und schlug dem 27-Jährigen mit der Faust gegen die Schläfe und löste einen Polizeieinsatz aus. Als ihn Polizisten gegen 23.15 Uhr in Gewahrsam nahmen, mussten sie aufgrund seines aggressiven Verhaltens ihr Reizstoffsprühgerät gegen ihn einsetzen. Im Polizeigewahrsam an der Hoheleye beleidigte er die Einsatzkräfte wiederholt als "Hurensöhne", "Fotzen" und "Schwuchteln". Er trat zudem nach den Beamten, versuchte sie zu beißen sowie zu bespucken und drohte damit, sie umzubringen. Alle eingesetzten Kräfte der Polizei verblieben dienstfähig. Der aggressive Hagener erhielt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, Bedrohung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell