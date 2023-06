Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ohne Führerschein mit dem Crossbike unterwegs

Straßenhaus (ots)

Am 05.06.2023 gegen 13:20 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizei in der Raiffeisenstraße in Straßenhaus auf den Fahrer eines Crossbikes aufmerksam. Das Zweirad verfügte über ein Versicherungskennzeichen, wurde jedoch mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h geführt. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 16jährige Fahrer nicht über eine entsprechende Fahrerlaubnis verfügte. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem Zweirad wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell