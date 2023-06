Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrug durch falschen Microsoft-Mitarbeiter und Betrugsversuch durch falsches Gewinnversprechen

Altenkirchen (ots)

In den letzten Tagen kam es im Dienstgebiet der Polizei Altenkirchen wieder zu Betrugsdelikten. In einem Fall wurde der Geschädigte von einer Person angerufen, die ihm vortäuschte, bei einem Gewinnspiel gewonnen zu haben. Um den Gewinn einzulösen, wurde er aufgefordert, eine Vielzahl von Guthabenkarten für einen App-Store zu erwerben. Der Geschädigte erkannte den Betrugsversuch und kaufte die Guthabenkarten nicht. In einem weiteren Sachverhalt öffnete sich auf dem Computer eines Geschädigten ein Fenster. Er wurde aufgefordert, eine angezeigte Telefonnummer anzurufen. Das anschließende Telefonat wurde von einer Person angenommen, die sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft ausgab. Durch eine entsprechende Gesprächsführung gelang es dem Täter, dass ihm durch den Geschädigten Fernzugriff auf dessen Computer gewährt wurde. Weiterhin generierte der Geschädigte nach Aufforderung mehrere Transaktionsnummern für das Online-Banking und übermittelte diese. Am Folgetag bemerkte das Opfer, dass von seinen Konten insgesamt ein vierstelliger Betrag im unteren Bereich abgebucht wurde. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Altenkirchen auf die geschilderten Betrugsmaschen hin und rät dringend, nicht auf solche oder ähnliche Anrufe bzw. Aufforderungen zu reagieren.

