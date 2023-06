Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vorsätzliches Ausbringen von Schrauben auf der Fahrbahn

Dierdorf (ots)

Am gestrigen Montag, 05.06.2023, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei Straßenhaus und teilte mit, dass er eine größere Menge Schrauben im Bereich des Busbahnhofes am Dierdorfer Schulzentrum aufgefunden habe. Hierbei handele es sich um keinen Einzelfall, da man in den letzten Wochen bereits mehrfach Schrauben dort auf der Fahrbahn festgestellt und entsorgt habe. Die Art und Weise und das wiederholte Ausbringen der Schrauben lässt auf ein vorsätzliches Handeln schließen. Die Polizei ermittelt nun wegen "Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr" und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

