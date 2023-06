Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Heuballen in Brand gesetzt - Polizei geht von Brandstiftung aus

Niederbreitbach (ots)

In der Nacht vom 04.06.2023 auf den 05.06.2023 trieben bislang unbekannte Täter ihr Unwesen auf einer Wiese an der L 255 zwischen den Ortslagen Niederbreitbach und Bürder. Die Polizei Straßenhaus wurde gegen 05:00 Uhr über einen brennenden Heuballen auf einer der L255 angrenzenden Wiese in Kenntnis gesetzt. Die ersten Ermittlungen deuten auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Neben dem brennenden Rundballen wurden auch mehrere Ballen in ein angrenzendes Waldstück und in die Wied gerollt.

Die Polizei Straßenhaus bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell