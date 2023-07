Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte legen mehrere Gullydeckel in Vorhalle auf die Fahrbahn

Hagen-Vorhalle (ots)

In der Nacht vom Samstag (22.07.2023) auf Sonntag fuhr eine 22-jährige Frau mit ihrem Auto in Vorhalle über einen Kanaldeckel, den Unbekannte ausgehoben und auf die Fahrbahn gelegt hatten. Die Frau rief die Polizei, gegen 01.15 Uhr, zur Straße Am Ringofen. Sie sagte den Beamten, dass sie aus der Ziegelstraße nach links abgebogen und dabei über einen Gegenstand gefahren ist. Kurz darauf erkannte sie, dass es sich dabei um einen ausgehobenen Gullydeckel handelte. Im weiteren Straßenverlauf hatten Unbekannte noch zwei weitere Deckel mitten auf die Fahrbahn gelegt. An dem Mercedes der 22-Jährigen entstand Sachschaden. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

