Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl an Grillhütte -Zeugen gesucht-

Montabaur-Horressen (ots)

In dem Zeitraum Freitag, 26.08.2022, 13:00 bis Samstag, 27.08.2022, 11:30 Uhr wurden an der Grillhütte in Montabaur, Ortsteil Horressen, die Fallrohre und eine Regenrinne entwendet. Zeugen die in dem Bereich der Grillhütte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion in Montabaur zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell