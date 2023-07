POL-HA: Laterne auf der Feithstraße umgefahren - Fahrer unverletzt

Hagen (ots) - In der Nacht auf Samstag, 22.07.2023, randalierte ein 19-jähriger Hagener in einer Discothek in den Elbershallen so stark, dass das Sicherheitspersonal einschreiten und den jungen Mann festhalten und fesseln musste. Auch bei Eintreffen der Polizei beruhigte er sich nicht. Er trat und spuckte nach den Beamten, sodass er letztlich zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen wurde. Auch hierbei leistete der ...

