POL-HA: Illegale Hanfplantage entdeckt - Betreiber festgenommen

Hagen-Vorhalle (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Mittwoch (19.07.2023) auf Donnerstag Zugang zu den Räumlichkeiten eines Fastfood-Restaurants in der Becheltestraße. Eine 25-jährige Mitarbeiterin bemerkte den Einbruch am Donnerstagmorgen, gegen 09.00 Uhr. Am Vorabend, gegen 23.20 Uhr, hatte sie selbst das Restaurant als letzte ...

mehr