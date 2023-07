Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei - Mordkommission nach Hochzeitsfeierlichkeit eingesetzt

Hagen-Haspe (ots)

Am Donnerstagabend, 20.07.2023, kam es gegen 22 Uhr zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen auf einer Hochzeitsfeierlichkeit in der Hochofenstraße. Der Inhalt der Konfrontation ist noch unklar. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte zu einer Schlägerei, an welcher mehrere Personen, bei welchen es sich ausschließlich um Hochzeitsgäste handelte, beteiligt waren. Im Tatverlauf stieg ein 39-jähriger Mann aus Mönchengladbach in einen VW und fuhr in die sich streitende Menschengruppe. Ein geparkter PKW bremste den Aufprall. Bei dem Vorfall wurden sechs Personen, darunter der PKW-Fahrer, leicht verletzt. Die Schlägerei setzte sich danach fort. Die Polizei erschien mit einer Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort. Dabei wurden neben Diensthundführern auch Unterstützungskräfte aus den umliegenden Behörden eingesetzt. Die Polizisten nahmen zwei Männer in Gewahrsam. Der 39-Jährige wurde wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes vorläufig festgenommen. Er wird heute auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. (hir)

