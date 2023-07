Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall am Volmeabstieg - Zwei Leichtverletzte

Hagen (ots)

Zwei Personen wurden am Donnerstagnachmittag (20.07.2023) bei einem Verkehrsunfall am Volmeabstieg leicht verletzt. Gegen 16.40 Uhr fuhr eine 34-jährige Dortmunderin mit ihrem grauen Ford über den Volmeabstieg und wollte nach links auf die Auffahrt der Autobahn 45 abbiegen. Beim Abbiegen übersah die Frau aus bislang ungeklärter Ursache den entgegenkommenden Citroen eines 62-jährigen Mannes aus Wuppertal. Der Mann konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden und kollidierte mit dem Auto der 34-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford in Richtung der Autobahnausfahrt geschleudert. Dort stieß der PKW noch mit dem schwarzen BMW eines 41-jährigen Hageners zusammen. Bei dem Unfall verletzten sich die Dortmunderin und der Wuppertaler leicht und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Ihre Autos wurden abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

