POL-PB: Drei Verletzte bei Abbiegeunfall

33175 Bad Lippspringe (ots) - 33175 Bad Lippspringe, Sachsenstraße Samstag, 25.02.2023, 08:58 Uhr Am Samstagmorgen wurde ein Kellereinbrecher durch eine Hausbewohnerin in einem Mehrfamilienhaus in der Sachsenstraße überrascht. Die Person flüchtete zu Fuß durch die Kellertür von der Sachsenstraße über die Savignystraße in Richtung Bleichstraße. Der Täter ...

