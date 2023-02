POL-HS: Lebensmittelautomat aufgebrochen

Heinsberg-Oberbruch (ots) - In der Nacht von Sonntag (29. Januar), 22 Uhr, auf Montag (30. Januar), 07.30 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in eine Gaststätte am Aloysiusplatz ein. Im Ladenlokal hebelten sie zwei Glücksspielautomaten auf. Ob und wieviel Geld die Täter erbeuteten, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

