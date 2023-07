Polizei Hagen

POL-HA: Polizei Hagen warnt vor Betrugsmasche - Gefälschte Microsoft-Warnmeldung verweist auf betrügerische Telefonnummer

Hagen (ots)

In der Vergangenheit sind der Polizei bereits Betrugsdelikte bekannt geworden, bei denen sich Telefonbetrüger als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben haben. Über diesen Weg gelang es ihnen beispielsweise, Fernzugriff auf die Computer der Angerufenen zu erlangen und Transaktionen über deren Online Banking-Account durchzuführen. Aktuell werden vermehrt Strafanzeigen bei der Polizei erstattet, bei denen eine Abweichung von dem ursprünglichen Modus Operandi der Täter zu erkennen ist. Bei der neuen Masche erscheint auf dem Bildschirm der Benutzer eine vermeintliche Warnmeldung von Microsoft. Diese erweckt den Anschein, als sei der PC gesperrt. Zudem wird in der Meldung dazu aufgefordert, eine Telefonnummer anzurufen, um eine Entsperrung vornehmen zu lassen. Unter dieser Rufnummer werden dann die Betrüger kontaktiert, die wiederum versuchen, Fernzugriff auf den Computer zu erlangen. In einigen Fällen forderten die Täter die Anrufer am Telefon auch dazu auf, Geldwertkarten zu kaufen und die darauf enthaltenen Codes durchzugeben. Die Polizei Hagen warnt erneut ausdrücklich davor, unbekannten Personen am Telefon personenbezogene Daten mitzuteilen oder ihnen Fernzugriff auf den eigenen Computer zu gewähren. (sen)

