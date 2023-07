Polizei Hagen

POL-HA: Parfümdieb stiehlt Waren mit hohem Wert - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bereits am 25.04.2023 entwendete ein unbekannter Mann in der Rossmann-Filiale in der Esserstraße Parfüm im Wert von über 500EUR. Er verstaute die Ware in einer Tasche und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Eine Kamera fertige Aufnahmen des Tatverdächtigen an. Der Polizei liegt jetzt ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Wer kennt die abgebildete Person oder deren Aufenthaltsort? Hinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Hier der Link zum Fahndungsfoto: https://polizei.nrw/fahndung/110550

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell