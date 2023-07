Polizei Hagen

POL-HA: Bei Verkehrskontrolle Drogen unter dem Fahrersitz gefunden

Hagen-Mitte (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle fanden Polizeibeamte am Dienstagabend (18.07.2023) in der Innenstadt Betäubungsmittel in dem Auto eines 18-jährigen Mannes sowie in dessen Kleidung. Gegen 22.30 Uhr kontrollierten die Beamten den Fiat in der Mittelstraße. Schon durch das geöffnete Fenster der Fahrertür nahmen sie einen für das Betäubungsmittel Cannabis typischen Geruch wahr. Unter dem Fahrersitz fanden sie später eine mit Cannabis gefüllte Zigarettenschachtel sowie in Plastikfolie verpacktes Haschisch. Das Rauschgift konnten die Beamten einem 15-jährigen Mitfahrer zuordnen, gegen den sie ein Strafverfahren einleiteten. Sie übergaben den Jugendlichen an einen Erziehungsberechtigten. Bei einer Durchsuchung des 18-jährigen Fahrers fanden die Polizisten ein weiteres Druckverschlusstütchen, das mit Cannabis gefüllt war. Auch ihn zeigten sie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an. (sen)

