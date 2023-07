Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebe ertappt - Zeuge wird verletzt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag, 18.07.2023, ertappten die Mitarbeiterinnen (46, 49) eines Geschäfts in der Elberfelder gegen 15:20 Uhr Straße eine Ladendiebin und ihren Begleiter auf frischer Tat. Als das Paar den Laden verlassen wollte, kam es zu einer Rangelei, bei welcher alle Beteiligten an einer Handtasche zerrten. Ein 56-jähriger Passant erkannte die Situation und eilte zur Hilfe. Bei dem anschließenden Gerangel wurde er leicht am Knie verletzt. Die hinzugerufenen Polizisten stellten die Personalien des Tatverdächtigen (36) sicher und nahmen seine Begleiterin (21) aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig fest. Sie stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Die Beamten übergaben den Fall an die Kriminalpolizei. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell