POL-HA: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall im Lennetal

Hagen-Mitte (ots) - Beamte des Schwerpunktdienstes der Polizei Hagen nahmen am Montagnachmittag (17.07.2023) in der Innenstadt einen Drogenhändler in Gewahrsam, nachdem er sich einer Kontrolle durch Weglaufen entziehen wollte. Die Polizisten bestreiften, gegen 16.15 Uhr, die Stresemannstraße. An der Ecke zur ...

