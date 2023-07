Polizei Hagen

POL-HA: Schwerpunktdienst nimmt 24-jährigen Drogendealer in Gewahrsam und beschlagnahmt Rauschgift

Hagen-Mitte (ots)

Beamte des Schwerpunktdienstes der Polizei Hagen nahmen am Montagnachmittag (17.07.2023) in der Innenstadt einen Drogenhändler in Gewahrsam, nachdem er sich einer Kontrolle durch Weglaufen entziehen wollte. Die Polizisten bestreiften, gegen 16.15 Uhr, die Stresemannstraße. An der Ecke zur Hugo-Preuß-Straße saß ein 24-jähriger Mann auf einer Treppe. Als er den Streifenwagen erblickte, stand er auf und rannte weg. Dabei warf er eine Plastiktüte vor sich auf den Gehweg. Einem der Beamten gelang es, den 24-Jährigen an der Flucht zu hindern und ihm Handschellen anzulegen. In der weggeworfenen Plastiktüte fanden die Beamten insgesamt 14 Druckverschlusstüten, die mit Cannabis gefüllt waren. Das Rauschgift beschlagnahmten sie. Der 24-Jährige war augenscheinlich alkoholisiert und schrie während des Einsatzes lautstark herum. Eine Abfrage seiner Personalien in den polizeilichen Auskunftssystemen zeigte außerdem, dass gegen den Mann ein Bereichsbetretungsverbot für den Bereich am und um den Hauptbahnhof besteht. Die Beamten nahmen den 24-Jährigen in Gewahrsam und leiteten ein Strafverfahren wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ein. (sen)

