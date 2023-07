Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieben versteckt Diebesgut unter dem Kopf ihres Kindes im Kinderwagen

Hagen-Mitte (ots)

Eine Ladendiebin versteckte am Montagabend (17.07.2023) in einem Supermarkt in der Innenstadt Ware in einem Kinderwagen. Ein Mitarbeiter des Geschäftes am Graf-von-Galen-Ring beobachtete die 26-jährige Frau, gegen 19.45 Uhr, über die Videoüberwachung. Dabei erkannte er, dass die Frau Ware aus Regalen nahm und diese in dem mitgeführten Kinderwagen, unter dem Kopf des darin liegenden Kindes, versteckte. Nachdem die 26-Jährige den Kassenbereich passiert hatte, ohne für die Ware zu zahlen, sprach der Mitarbeiter sie an und alarmierte die Polizei. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls ein. (sen)

