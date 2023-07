POL-HA: Polizeibeamte stellen Tatverdächtige nach Gefährlicher Körperverletzung - 21-Jährige schlägt Mann Glasflasche auf den Kopf

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Freitag, 14.07.2023, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 12 Uhr ein Rollerfahrer in der Stennertstraße auf. Er wirkte unsicher in seiner Fahrweise, weshalb sich die Beamten zu einer Kontrolle entschieden. Der Mann missachtete mehrere Anhaltesignale des Streifenwagens, darunter auch den Yelp-Ton, das Blaulicht und das Martinshorn. Erst in der Oststraße hielt der 26-Jährige an. Er begann ...

mehr