POL-HA: Zeugensuche nach Unfall mit schwerverletzter Pedelec-Fahrerin

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bereits am Mittwoch, 12.07.2023, gegen 14:35 Uhr, befuhr eine 37-jährige Frau mit ihrem Pedelec die Langestraße in Richtung Wehringhausen. In der Langestraße auf Höhe der Feuerwache ereignete sich dann ein Unfall. Ein Pkw fuhr nach bisherigen Ermittlungen dicht auf und überholte die Hagenerin wenig später mit sehr geringem Seitenabstand. Daraufhin verlor die Frau due Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der PKW entfernte sich ohne anzuhalten. Zu einer Berührung zwischen beiden Fahrzeugen kam es nicht. Das Verkehrskommissariat sucht jetzt Zeugen des Unfallherganges oder Personen, die Angaben zum PKW machen können. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

