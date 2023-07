Polizei Hagen

POL-HA: Schwerpunktdienst kontrolliert erfolgreich im Bahnhofsviertel

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag, 13.07.2023, und Freitag, 14.07.2023, bestreiften Beamte des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei das Bahnhofsviertel. In den Morgenstunden und bis in den späten Nachmittag hinein überprüften sie dutzende Personen und legten mehrere Anzeigen und Berichte vor. Darunter fielen allein sechs Strafanzeigen gegen das Betäubungsmittelgesetz mit entsprechenden Sicherstellungen von Marihuana, Amphetamin, Heroin und Bargeld. Auch ein Einhandmesser beschlagnahmten die Polizisten. Einen 38- und einen 41-Jährigen nahmen sie wegen Haftbefehlen fest. Weitere Kontrollen werden folgen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell