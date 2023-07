Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Sachbeschädigung an Geschäft gesucht

Hagen (ots)

An der Frankfurter Straße kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Schaufensterscheibe. Eine 58-Jährige stellte am 15.07.2023 um 08.30 Uhr fest, dass eine Schaufensterscheibe ihres Geschäftes seit dem gestrigen Abend, 21.30 Uhr, eingeschlagen wurde. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden.

