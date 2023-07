POL-HA: Verkehrskontrolle mit Folgen

Hagen (ots) - Am 14.07.2023 um 22.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte am Graf-von-Galen-Ring einen 45-jährigen Autofahrer. Der Mann konnte keinen Führerschein vorweisen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Leitstelle Telefon: 02331 986 2066 E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de Homepage: https://hagen.polizei.nrw ...

