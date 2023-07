Polizei Hagen

POL-HA: Fahndung nach Taschendieb - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Haspe (ots)

Eine 61-jährige Hagenerin hielt sich am 24.05.2023 in einem Supermarkt in Hagen Haspe auf. Während des Einkaufes wurde ihre gesamte Handtasche auf unbekannte Weise entwendet. Die abgebildete Person ist tatverdächtig und wird nun durch die Polizei gesucht. Wer kann Angaben zu dem Mann oder seinem Aufenthaltsort tätigen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Hier der Link zu den Fahndungsfotos:

https://polizei.nrw/fahndung/110221

