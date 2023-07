POL-NB: Nachmeldung zum Brand eines Kuhstalls

Gotthun (ots) - Am 12.07.2023 ist ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in mehrere Häuser in der Lindenallee in 17207 Gotthun eingedrungen, um Diebstahlsdelikte zu begehen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Tatverdächtige drei Häuser durch nicht verschlossene Türen betreten und im Anschluss das Mobiliar in den Räumlichkeiten nach Bargeld durchsucht. In einem Fall befanden sich die Bewohner im Garten. Hier kann ...

