Polizei Köln

POL-K: 230616-2-K Mit Ball gegen Stadtbahn geschossen - Fahrgast stürzt durch Gefahrenbremsung - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (14. Juni) mit einer Stadtbahn der Linie 4 an der Haltestelle "Vischeringstraße" im Stadtteil Holweide nach zwei Jugendlichen.

Zeugenangaben zufolge soll einer der Beiden gegen 20.30 Uhr an der Haltstelle einen Ball gegen die Fensterscheibe des Führerhauses der einfahrende Linie 4 geschossen haben. Der Fahrer (50), der den verursachten Knall zunächst nicht zuordnen konnte, leitete eine Gefahrenbremsung ein, in dessen Folge ein weiblicher Fahrgast (53) stürzte und sich leichte Kopfverletzungen zuzog. Die etwa 15 Jahre alten Jugendlichen sollen anschließend über die Johann-Bensberg-Straße in Richtung Chemnitzer Straße geflüchtet sein.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Gesuchten machen können, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (sw/cs)

