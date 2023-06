Polizei Köln

POL-K: 230615-4-K Unbekannter überfällt Kiosk in Köln-Mülheim - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Kiosk in der Nacht zu Donnerstag (15. Juni) in der Schanzenstraße in Köln-Mülheim fahndet die Polizei nach einem etwa 20 Jahre alten Mann.

Nach Angaben des Angestellten (57) betrat der Unbekannte gegen 1.45 Uhr den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Tageseinnahmen. Ohne auf die Forderung einzugehen, warf der 57-Jährige mit einem Teller nach dem Mann, so dass dieser ohne Beute die Flucht in Richtung Keupstraße ergriff. Zuvor hatte er mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe in Richtung des Angestellten geschossen, der sich unverletzt in Sicherheit brachte.

Laut des Geschädigten soll der schlanke Unbekannte mit einer weißen Mütze, einer dunklen Sonnenbrille sowie einem gelbes Langarmshirt bekleidet gewesen sein und eine weiße Tüte mitgeführt haben. Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (sw/cs)

