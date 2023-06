POL-K: 230615-3-K 23-Jähriger in Klinik vernommen - kein Hinweis auf Gewaltdelikt

Polizei Köln

Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung Ziffer 4 vom 14. Juni

Nachdem Passanten am Dienstagabend (13. Juni) in der Nähe der Werkstattstraße in Nippes einen schwer verletzten 23-jährigen Kölner aufgefunden haben, gehen die Ermittler nach der Vernehmung des Verletzten nicht mehr von einem Gewaltdelikt aus. Demnach gibt es Hinweise, dass sich der psychisch auffällige 23-Jährige die Verletzungen selbst zugefügt hat. Er befindet sich weiter zur Behandlung in einem Krankenhaus.

Haben Sie Suizidgedanken oder haben Sie diese bei einem Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhalten Sie rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222 sowie online unter https://www.telefonseelsorge.de/ (Chatberatung und Mailberatung). (sw/cs)

