Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in der Preußenstraße

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum 07.12.2022 kam es in der Preußenstraße in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Halterin eines Kleinwagens stellte ihr Fahrzeug am 06.12.2022 um 22:10 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab und stellte am Morgen des darauffolgenden Tages eine Beschädigung am linken Fahrzeugheck fest. Am Unfallort wurden größere Teile des Verursacherfahrzeugs aufgefunden. Nach ersten Ermittlungen stammen diese von der Front eines silberfarbenen Fiat 500. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zum Unfallhergang, aber auch zum Verursacherfahrzeug machen können, sich unter 04421/9420 zu melden.

