Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: PKW Brand in Jever

Jever (ots)

Am 09.12.2022 kam es in der in Straße Grüner Garten in Jever zu einem Brand eines Kleinwagens. Die Halterin des Fahrzeugs stellte ihren PKW am 07.12.2022 gegen 21:00 Uhr am Brandort unter einem Dachüberstand des Bungalows ab. Gegen 04:20 Uhr wurde der Brand bemerkt und die Feuerwehr kontaktiert, die den Brand schnell löschen konnte.

Am Auto entstand ein Totalschaden, ein Gebäudeschaden entstand nicht. Lediglich der Dachüberstand schmolz durch die Hitzeentfaltung. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei Jever bittet Bürgerinnen und Bürger, die auffälliges Verhalten wahrgenommen haben, sich unter 04461/92110 zu melden.

