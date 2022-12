Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei Wilhelmshaven führt Schwerpunktkontrolle "Drogen und Alkohol" durch - auch einige Verstöße im Zusammenhang mit Winterreifen festgestellt

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Tag, 08.12.2022, 09.30 Uhr bis 11.00 Uhr richtete die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland eine Kontrollstelle an der Friedenstraße, Höhe Sportforum, ein. Schwerpunkt dieser Kontrolle war die Feststellung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Hiermit leistete die Polizei Wilhelmshaven ihren Beitrag zu den länderübergreifenden Kontrollen mit dem zuvor genannten Schwerpunkt. Die gute Nachricht vorweg, in dem Zeitraum wurden hinsichtlich der Beeinflussung keine Feststellungen getroffen. In dieser Kontrolle haben die Beamten*innen auch ein Augenmerk auf die Bereifung gelegt. Grundsätzlich bedarf es einer Bereifung, die den Wetterverhältnissen angepasst ist. Im Zeitraum der Kontrolle war die Fahrbahn winterglatt und es war Schneefall. Somit waren Winterreifen erforderlich. In fünf Fällen wurden Pkw mit Sommerreifen festgestellt. Die Fahrzeugführer mussten ihren Pkw stehen lassen und dürfen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 60 EUR sowie einem Punkt rechnen. Bei einer Unfallfolge erhöht sich das Bußgeld auf 120 EUR.

