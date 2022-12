POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel

Bockhorn (ots) - In Bockhorn kam es am vergangenen Wochenende und am 06.12.2022 zu jeweils einer Sachbeschädigung an Buswartehäuschen. Zunächst wurde eine Scheibe an der Haltestelle Nordstraße eingeschlagen. Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es am Dienstagabend zwischen 19.30 Uhr und 20.40 in der Steinhauser Straße. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451/9230 in Verbindung zu ...

mehr