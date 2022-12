POL-WHV: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 210 infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei zum Teil schneeglatter Fahrbahn

Zetel (ots) - Bereits am Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Urwaldstraße in Zetel. Eine 51-Jährige Friedeburgerin fuhr mit ihrem Kleinwagen in Richtung Neuenburg. Am Ende einer Kurve setzte ein PKW zum Überholen eines vermutlichen Landwirtschaftlichen Fahrzeuges an. Nur durch ein Abbremsen und ein Ausweichen nach rechts, konnte die 51-Jährige einen Frontalzusammenstoß verhindern. Dennoch gab es eine leichte Berührung zwischen den ...

mehr