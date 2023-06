Polizei Köln

POL-K: 230615-1-K Durchsuchungen nach Angriff in Köln-Ehrenfeld - Spezialeinheiten beteiligt

Köln (ots)

Unter Beteiligung von Spezialeinheiten haben Kriminalpolizisten am frühen Donnerstagmorgen (15. Juni) drei Wohnungen in Köln durchsucht. Grund für den Einsatz war eine Auseinandersetzung im Leo-Amann-Park im Stadtteil Ehrenfeld am Abend des 3. Mai 2023, bei dem ein bislang Unbekannter durch Schläge und Tritte verletzt worden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen waren mehrere Personen auf den Mann losgegangen und ihn noch attackiert, als er bereits am Boden lag.

Mehrere Zeugen hatten die Tat gegen 20.25 Uhr beobachtet und die Polizei verständigt. Ein Passant machte Fotos. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen kontrollierten Polizeibeamte mehrere Personen im nahen Umfeld. Einer von ihnen hatte beim Anblick der Beamten versucht, eine scharfe Schusswaffe unter einem geparkten Auto zu verstecken.

Anhand von Zeugenaussagen und der angefertigten Bilder konnten drei Tatverdächtige als Beteiligte der Schlägerei identifiziert werden, deren Wohnungen nun aufgrund richterlicher Beschlüsse durchsucht wurden. Nach Kenntnis der Ermittler haben die Beschuldigten Bezüge zu Rockerclubs.

In diesem Zusammenhang fragt die Polizei:

- Wer kann Angaben zu der Identität des verletzten Mannes machen, der von den Angreifern attackiert worden und anschließend vor Eintreffen der Polizei geflüchtet ist?

- Wer hat die Auseinandersetzung noch beobachtet oder kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Der Unbekannte und weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 21 zu melden. (cr/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell