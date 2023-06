POL-K: 230614-3-K Fußgänger-Aktionstag in der Innenstadt - Einladung zum Pressetermin

Polizei Köln

Für mehr Sicherheit von Fußgängerinnen und Fußgängern wird die Polizei Köln gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern am Samstagvormittag (17. Juni) auf der Zeppelinstraße in der Kölner Innenstadt einen großen Aktionstag veranstalten.

In einer Ausstellung der besonderen Art stellen extra dekorierte Schaufensterpuppen der Firma Globetrotter alle sieben Verkehrstoten, die als Fußgängerinnen und Fußgänger in der Städteregion Köln/Leverkusen 2022 ihr Leben verloren haben, dar. Die sieben Verunglückten zählen damit zu der Gruppe der Menschen, die ohne eine besondere "Schutzhülle", also als ungeschützte Verkehrsteilnehmende unterwegs waren. In diesem Jahr (Stand 13.06.) zählt die Polizei Köln bereits 7 tödlich verunglückte zu Fuß Gehende.

Gemeinsam lassen alle Beteiligten an diesem Vormittag Luftballons steigen, um symbolisch an 111 Menschen zu erinnern, die bei einem Fußgängerunfall im letzten Jahr schwere Verletzungen davongetragen haben. Die an den Ballons befestigten Info-Karten, die zusätzlich rund um den Neumarkt verteilt werden, sollen einen kurzen Überblick über die Ursachen von Fußgängerunfällen geben. Mit einem QR-Code auf der Karte können alle Interessierten per E-Mail mit der Polizei in Kontakt treten und zum Beispiel selbst erlebte Gefahrenstellen melden.

Die Stadt Köln wird mit der KVB die Kampagne "Köln steht bei Rot!" aufleben lassen und gemeinsam mit den Ampelmännchen-Pantomimen im Bereich der Aktionsfläche einfache Verkehrsregeln in Erinnerung rufen. An mehreren Pavillons können alle Interessierten mit Hilfe von Virtual-Reality- oder Rauschbrillen Unfall- und Gefahrensituationen aus einem anderen Blickwinkel erleben. Die jungen Verkehrskadetten sprühen bunte Fußspuren auf, um Besucher durch den Parcours zu führen.

Ziel dieser besonderen Aktion ist es, das Gefahrenbewusstsein aller zu schärfen, die Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger zu verbessern und Unfälle zu reduzieren.

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich am

Samstagvormittag (17. Juni) um 11.30 Uhr

Zeppelinstraße/Am alten Posthof

Platzfläche "Globetrotter"

eingeladen.

Neben Polizeipräsident Falk Schnabel und dem Leiter der Direktion Verkehr, Leitendem Polizeidirektor Frank Wißbaum nehmen unter anderem für das Dezernat für Mobilität der Stadt Köln Michaela Neumann und Vertreter der Betriebsleitung der KVB teil. (cg/kk)

