Polizei Köln

POL-K: 230614-2-K Diebstahl von Baustelle in Klettenberg - Zwei Verdächtige auf Flucht gestellt - Festnahme

Köln (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (14. Juni) haben Polizisten auf einer Baustelle in Köln-Klettenberg fünf mutmaßliche Diebe auf frischer Tat beim Diebstahl eines Abbruchhammers betroffen. Nach kurzer Verfolgung stellten sie zwei (30 und 48) von ihnen und nahmen sie vorläufig fest. Die beiden aus Serbien stammenden Verdächtigen haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 2.30 Uhr war Polizisten an der Baustelle Geisbergstraße ein weißer Transporter und mehrere Männer mit gelben Leuchtwesten aufgefallen, die mit einem Hubwagen einen etwa 1,5 Tonnen schweren Hydraulikhammer in ihren Wagen einluden. Bei Erblicken des Streifenwagens ergriffen die mutmaßlichen Diebe zu Fuß die Flucht in Richtung Bahndamm. Den 30-Jährigen und seinen 48-jährigen Komplize stellten die Beamten in einem angrenzenden Gebüsch. Bei der Fahndung nach den drei Komplizen im Bereich der Bahnschienen, waren unter anderem ein Hubschrauber sowie Einsatzkräfte der Bundespolizei eingesetzt. Den Transporter und den Abbruchhammer stellten die Beamten sicher.

Die Polizei Köln fragt:

Wer hat im Umfeld des Einsatzes verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Flüchtigen machen?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 52 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/kk)

