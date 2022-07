LPI-G: Unter Drogeneinfluss gefahren

Haselbach (ots) - Beamte der PI Altenburger Land stellten am 15.07.22, gegen 21:30 Uhr, in der Teichstraße einen 15 - Jährigen mit seinem E-Scooter fest, für den kein Versicherungsschutz existiert. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine entsprechende Anzeige erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

