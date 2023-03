Polizei Gütersloh

POL-GT: Sachbeschädigung und versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am vergangenen Wochenende (03.03., 16.00 Uhr - 06.03., 10.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter zunächst über einen Zaun auf das Außengelände einer Kindertagesstätte am Brockweg gestiegen. Anschließend sägten sie an einem Holztor der Einrichtung und versuchten über eine rückwärtig gelegene Tür in das Gebäude einzubrechen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall an der Kindertagesstätte machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell