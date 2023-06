POL-K: 230613-2-K Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert Betrug nach Schockanruf

Köln (ots) - Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einer Stadtbahn am Dienstagmorgen (13. Juni) in Köln-Mülheim haben sich eine 38 Jahre alte Autofahrerin und die Fahrerin (25) der Stadtbahn leichte Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten beide vorsorglich in Krankenhäuser. In der Bahn verletzte sich zudem ein Mädchen (13) leicht an der Hand. ...

