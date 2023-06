Polizei Köln

POL-K: 230613-1-K Mercedes kollidiert mit Stadtbahn in Mülheim - 3 Verletzte

Köln (ots)

Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einer Stadtbahn am Dienstagmorgen (13. Juni) in Köln-Mülheim haben sich eine 38 Jahre alte Autofahrerin und die Fahrerin (25) der Stadtbahn leichte Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten beide vorsorglich in Krankenhäuser. In der Bahn verletzte sich zudem ein Mädchen (13) leicht an der Hand. Zeugenangaben zufolge war die 38-Jährige gegen 8.10 Uhr auf der Carl-Brisch Straße in Richtung Clevischer Ring unterwegs. Im Kreuzungsbereich soll sie mit ihrem Wagen mutmaßlich bei "Rot" über die Bahnschienen hinweg nach rechts in Richtung Leverkusen abgebogen sein. Dabei kollidierte ihr Auto mit der in Richtung Deutz fahrenden Linie 4. (sw/cs)

