BPOL NRW: Jugendlicher mit täuschend echt aussehender Waffe löst Einsatz der Bundespolizei und Polizei Dortmund aus

Gestern Nachmittag (11.August) stellten Einsatzkräfte in Dortmund-Körne einen 16-Jährigen. Der Zugbegleiter der S4 hatte bei einem Fahrgast zuvor eine Waffe entdeckt. Gegen 15 Uhr alarmierte der Zugbegleiter der S4 von Unna in Richtung Dortmund Hauptbahnhof die Bundespolizei. Der 40-Jährige gab gegenüber den Beamten an, bei einem Fahrgast die Silhouette einer Schusswaffe unter dem T-Shirt erkannt zu haben. Mehrere Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Polizei Dortmund begaben sich zum Haltepunkt Dortmund-Körne West, um den besagten Zug dort zu erwarten. Als die S4 den Haltepunkt erreichte, wies der Zugbegleiter auf einen jungen Reisenden. Die Polizisten holten den jungen Dortmunder aus dem Zug und durchsuchten ihn umgehend, wurden aber nicht fündig. Der 16-Jährige erkälte den Einsatzkräften, dass er während der Fahrt die Softairwaffe zwar im Hosenbund, unter seinem T-Shirt getragen, diese aber in seinen Rucksack verstaut hatte, als er den kritischen Blick des Zugbegleiters bemerkte.

Die Bundespolizisten stellten die Anscheinswaffe sicher und informierten den Erziehungsberechtigten des Jugendlichen. Dieser war wenig Erfreut über das unbedachte Handeln seines Sohnes und bat die Bundespolizei um Vernichtung der Waffe.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Führens einer Anscheinswaffe ein.

